نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة وكومو الودية

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أمام نظيره كومو الإيطالي بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "يوهان كرويف".

أحداث مباراة برشلونة وكومو الودية

افتتح فيرمين لوبيز أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بالخطأ من لاعب كومو، استقبلها لوبيز بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 35، بعد تمريرة من فيرنكي دي يونج إلى فيرمين لوبيز الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز رافينيا دياز التقدم بالهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 37، بعد أن انطلق لامين يامال بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية إلى رافينيا الذي استقبلها بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل لامين يامال الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 42، بعد تمريرة من رافينيا إلى يامال الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك الخالي.

وعاد يامال في الدقيقة 49 ليسجل الهدف الخامس لصالح برشلونة، بعد تمريرة من فيران توريس إلى لامين يامال الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.