الاتحاد الليبي يحتل المركز الرابع في الدوري الليبي ويتأهل كممثل ثان لليبيا في بطولة الكونفيدرالية

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق الاتحاد الليبي على نظيره فريق أهلي بنغازي بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة والأخيرة من دوري التتويج الليبي التي أقيمت بينهما بإيطاليا مساء اليوم الأحد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتحاد إلى النقطة السادسة محتلا المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن نظيره فريق أهلي بنغازي الذي تقهقر إلى المركز الخامس ليتأهل الاتحاد بهذا الفوز إلى البطولة الكونفيدرالية الأفريقية كممثل ثان لليبيا، حيث سيلاقي فريق ولايتا ديتشا الاثيوبي في الدور التمهيدي الأول منتصف سبتمبر المقبل والمتأهل منهما سيلاقي المصري في الدور التمهيدي الثاني منتصف أكتوبر المقبل.