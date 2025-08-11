نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي بعد جدل احتفاله في مباراة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم حسام حسن، مهاجم فريق مودرن سبورت، اعتذارًا رسميًا لجماهير النادي الأهلي إثر الأزمات التي نشأت بينه وبين المشجعين بسبب طريقة احتفاله بعد تسجيل هدف في مباراة الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

رسالة اعتذار عبر حسابه على إنستجرام

نشر حسام حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة اعتذار جاء فيها: "توضيح هام في البدايه أنا بعتذر لجمهور الأهلي العظيم عن أي سوء تفاهم حصل في لقطة الهدف، الجمهور ده أنا لم أري منه إلا كل خير ومسانده وقت تواجدي في النادي انا كان بقالي فتره مضغوط لظروف ليها علاقه بحياتي الشخصيه ووضع النادي الموسم الماضي".

وأضاف: "وبكرر اعتذاري وحبي لجمهور النادي الأهلي وأنا كنت بهدي الاحتفال لمؤمن زكريا دون القصد بالاشاره لأحد من الجمهور لذا وجب التنويه".

رد فعل الجهاز الفني لمودرن سبورت

من جانبه، خرج محمد ثابت، المدرب العام لفريق مودرن سبورت، المعروف بلقب "صاروخ"، ليؤكد أن حسام حسن لم يكن يقصد الإساءة أو الاستفزاز لجمهور الأهلي عقب تسجيل الهدف.

وفي تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي على راديو ميجا إف إم، قال ثابت: "حسام كان غاضبًا في البداية بسبب تأخر احتساب الهدف، وبعدما تم احتسابه احتفل بشكل طبيعي، لكن رد فعل جماهير الأهلي كان سلبيًا ورافقته سبابًا من جانبهم."

وأكد المدرب العام أن ما حدث كان سوء فهم ولم يكن هناك أي نية من اللاعب لإثارة الجمهور أو التسبب في أزمة.