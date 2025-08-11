نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الكريم النفطي: الجفالي وكريستو تسرعا في الانتقال للأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الكريم النفطي، نجم الصفاقسي التونسي السابق، أن الثنائي الشاب أ حمد الجفالي، لاعب الزمالك السابق والمنتقل حديثًا إلى أبها السعودي، وكريستو، لاعب الأهلي السابق والنجم الساحلي الحالي، يمتلكان إمكانيات كبيرة ومستقبلًا واعدًا، لكنهما تسرعا في اتخاذ خطوة الانتقال إلى القطبين الكبيرين في الكرة المصرية.

وأضاف النفطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج “ستاد المحور”، أنه كان يتمنى استمرار الجفالي في الدوري التونسي لفترة أطول لاكتساب المزيد من الخبرات قبل الانتقال إلى الزمالك، معتبرًا أن خروجه المبكر كان خطوة غير محسوبة.

وأوضح أن كريستو واجه الموقف ذاته، حيث كان بحاجة إلى فترة للتأقلم قبل خوض تجربة اللعب في الأهلي.

وأشار النجم التونسي السابق إلى أن النجاح في أندية بحجم الأهلي والزمالك ليس بالأمر السهل، مؤكدًا أن التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية يتطلب خبرة ونضجًا كبيرين، وهو ما يفتقده اللاعبون صغار السن في بداية مسيرتهم.