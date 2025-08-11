نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب داروين نونيز مع الهلال يتجاوز محمد صلاح في ليفربول.. تفاصيل الرواتب الأعلى بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد، أن النجم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم نادي الهلال السعودي، يحصل على راتب ضخم يتجاوز ما يتقاضاه نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهو ما أثار الكثير من الاهتمام في الأوساط الرياضية حول الأجور في الدوري السعودي للمحترفين.

راتب داروين نونيز مع الهلال.. رقم خيالي يتخطى محمد صلاح

كشف موقع «جيف مي سبورت» الشهير المتخصص في متابعة أخبار الرياضة، عن تفاصيل راتب داروين نونيز الأسبوعي مع نادي الهلال السعودي، ووصف هذا الراتب بأنه "خيالي" وسط رواتب ضخمة في الدوري السعودي.

وفقًا للموقع، يتقاضى داروين نونيز مبلغًا قدره 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يجعله في المركز الثاني عشر بين أعلى 20 لاعبًا أجرًا في الدوري السعودي، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح الذي يتقاضى مع ليفربول 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ترتيب لاعبي الدوري السعودي الأعلى أجرًا

وفي تفاصيل المرتبات، جاء الإسباني إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر السعودي، في المركز العاشر براتب أسبوعي يقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني. أما الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، فاحتل المركز التاسع براتب يبلغ 418 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وزميله في الفريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش يشترك في المركز الثامن بنفس الراتب، إلى جانب الفرنسي نجولو كانتي نجم الاتحاد السعودي. بينما يتصدر المركز السابع الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي السعودي براتب يصل إلى 427 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

نجوم الهلال والنصر والرواتب الكبيرة

يأتي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، في المركز الخامس براتب أسبوعي ضخم يبلغ 581 ألف جنيه إسترليني. ويتقدم عليه مواطنه ساديو ماني جناح نادي النصر، الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 670 ألف جنيه إسترليني.

أما في المراتب العليا، فيحتل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي المركز الثالث براتب 837 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يأتي الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي السعودي، في المركز الثاني براتب 874 ألف جنيه إسترليني.

القمة: كريستيانو رونالدو الأعلى أجرًا في السعودية

يتصدر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري السعودي، حيث يحصل على راتب خيالي يبلغ 3.49 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو رقم قياسي يعكس أهمية الدور الذي يلعبه في الدوري والاهتمام الكبير بجذب النجوم العالميين.