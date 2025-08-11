أحمد جودة - القاهرة - النهضة السعودي يعلن تعاقده مع عبدالله الزيات مدرب الأهلي السابق

نجحت إدارة نادي النهضة السعودي، متمثلة في سعد بن مطلق المدير التنفيذي لكرة القدم وفواز الزهراني مدير الفئات السنية، في التعاقد مع عبدالله الزيات لاعب ومدرب الأهلي السابق لتدريب الفئات السنية بالنادي.

ويمتلك الزيات خبرات تدريبية ونجاحات كبيرة مع الفرق التي قادها ووعد الزيات ببذل الجهد والعطاء وتقديم كافة الإمكانيات والخطط والبرامج لعمل نقلة نوعية وملموسة في النادي، واعدًا بإسعاد كافة الجماهير "النهضاوية".

معربا أن نادي النهضة يشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية تحت قيادة إبراهيم المولد رئيس النادي وعثمان بوجليع المدير التنفيذي في مختلف ألعابه، حيث يعمل النادي على مواكبة العصر ونقل صورة جميلة عن المنطقة الشرقية حيث يتميز الثنائي المولد وبوجليع بالقيادة القوية والفكرية ويعمل الجميع داخل النادي من أجل رفعة اسم النادي عاليا.



