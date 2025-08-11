نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شتيجن يوجه رسائل مفاجأة بجماهير برشلونة بعد انتهاء أزمته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني شتيجن، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قبل مباراة كومو في كأس خوان جامبر.

ونشب خلاف سابق بين برشلونة وتير شتيجن، بعد رفضه التوقيع على تقرير طبي مقدم لرابطة الليجا يفيد بغيابه 4 أشهر، من أجل تسجيل خوان جارسيا بدلًا منه في قائمة الفريق.

شتيجن يرد على جماهير برشلونة ويوضح الحقائق

وقال: لقد طال انتظارنا، شكرًا جزيلًا لكم على حضوركم إلى ملعب يوهان كرويف

أضاف: "أما أنا، فأعتقد أنه كان من المهم حل المشكلة بيني وبين النادي، وحان الوقت للتطلع إلى الأمام.

أشار:" من الواضح أننا جميعًا نشارك نفس الحماس ونرغب في العودة إلى كامب نو، ملعبنا، لم يتبقَّ سوى القليل من الوقت".

أكد: "نحن متحمسون للغاية لانطلاق هذا الموسم، الذي سيكون متطلبًا للغاية، لقد عملنا بجد لتحقيق العديد من الأهداف، في الموسم الماضي، فزنا بثلاثة ألقاب، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى اللاعبين الذين غادروا النادي، نود أن نشكرهم على جهودهم في العام الماضي. لقد استمتعنا حقًا بذلك، وفزنا بثلاثة ألقاب مهمة للغاية لمواصلة هذه الرحلة

وواصل: "يجب أن نتحسن في بعض الجوانب، وكما هو الحال دائمًا، سنقاتل من أجل كل لقب مرة أخرى.. نأمل أن نتمكن، بمساعدتكم، من الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب."

أردف" علاوة على ذلك، لدينا الآن وجوه جديدة، أود الترحيب بهم وتقديم دعمي لهم بكل طريقة ممكنة.. مع هذه التعاقدات، سنصبح أقوى، وأنا متأكد من أنهم سيندمجون جيدًا مع غرفة الملابس هذه

وقال: أشكر هانز فليك وجهازه الفني، الذين استمتعنا معهم كثيرًا.. شكرًا جزيلًا لك يا هانز، ولجميع أعضاء الجهاز الفني".

واختتم: "الآن لدينا فريق يتمتع بشخصية قوية وحيوية، نتمنى النجاح، أُقدّركم يا رفاق.. عاش برشلونة وعاشت كتالونيا".