نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يستهدف ضم مدافع جنوى لتعويض رحيل ثياو المحتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة جنوى عرضًا رسميًا خلال الساعات الماضية من نادي إيه سي ميلان، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع البلجيكي كوني دي وينتر، وذلك في إطار التحركات الصيفية لتدعيم الصفوف استعدادًا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

ميلان يتقدم بعرض رسمي لضم مدافع جنوى

ويسعى مسؤولو الروسونيري في التعاقد مع البلجيكي كوني دي وينتر لتدعيم الخط الخلفي، خاصةً بعد اقتراب مالك ثياو من الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن ميلان تقدم بعرض رسمي خلال الساعات الماضية لضم البلجيكي كوني دي وينتر مدافع جنوى، مقابل 20 مليون يورو.

وأضافت التقارير، أن إدارة جنوى لاتمانع في رحيل المدافع البلجيكي. وحددت مبلغًا ماليًا لبيع اللاعب، بعد ارتباطه بأكثر من نادِ في الميركاتو الحالي.

وأوضحت، أن جنوى لن يسمح برحيل المدافع البلجيكي كوني دي وينتر، إلا في حال وجود عرض بمقابل 25 مليون يورو.

وانتقل كوني دي وينتر إلى صفوف جنوى في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بمقابل 8 ملايين يورو.

وخاض الدولي البلجيكي البالغ من العمر 23 عامًا مع جنوى، 26 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، ولم يصنع أي تمريرة حاسمة.