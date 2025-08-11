نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يتعادل سلبيا مع انبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فاركو أمام نادي انبي والتي جمعتهم في ختام الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

فاركو يتعادل سلبيا مع انبي

وحقق الفريقين تعادل سلبي ليقتسموا أولى نقاط الموسم الجديد.

فاركو حاول تسجيل الاهداف لكن دفاعات انبي كانت قوية وبالمرصاد من أجل سد أي هجمات حقيقية في شباك الفريق البترولي.

وحاول انبي اختراق الشباك بهجمات مرتدة لكن تألق الحارسين كان عنوان مباريات اليوم.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل فاركو النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل.

الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، حسين حسني، محمد فخري، محمود فرحات.

الهجوم: كريم الطيب.

بينما أعلن حمزة الجمل المدير الفني لإنبي، عن التشكيل الأساسي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: مروان داود، مصطفى شكشك، محمد سمير، أحمد صبيحة.

الوسط: محمد شريف، محمد ناصر، أحمد العجوز، صلاح محمد.

الهجوم: يوسف أوبابا، أحمد إسماعيل.