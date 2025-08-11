نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتعاقد مع كاترين أرينجو لتدعيم فريق سيدات كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع الكينية كاترين أمو أرينجو، لاعبة نادي (Gokulm Kerala) الهندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم "للسيدات".

الزمالك يتعاقد مع كاترين أرينجو لتدعيم فريق سيدات كرة القدم

ووقعت كاترين على عقد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حُر.

وتُجيد اللاعبة الكينية، اللعب في مركز وسط الملعب، وشاركت مع منتخب بلادها تحت سن 17 و20 عامًا، حيث إنها من مواليد 2003، وتأهلت مع منتخب بلادها لكأس العالم الأخيرة بكوستاريكا.