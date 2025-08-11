نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعنة النهائيات تطارد محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس بدرع المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عجز النجم المصري محمد صلاح عن قيادة فريقه ليفربول للتتويج بلقب كأس درع الاتحاد الإنجليزي الخيرية 2025، وذلك بعدما خسر "الريدز" أمام كريستال بالاس في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب ويمبلي الشهير، حيث انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 2-2 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم الفريق اللندني اللقب لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ليحقق البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

المباراة جاءت حماسية منذ بدايتها، إذ احتاج ليفربول لأربع دقائق فقط لافتتاح التسجيل عبر الفرنسي هوجو إيكيتيكي الذي استغل تمريرة متقنة وسدد كرة ذكية باغتت الحارس. لكن الرد جاء سريعًا من كريستال بالاس، حيث تمكن المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا من إدراك التعادل في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

لم يكتف ليفربول بذلك، بل استعاد التقدم بعد أربع دقائق فقط عن طريق الهولندي جيريمي فريمبونج الذي أطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 21. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، نجح السنغالي إسماعيلا سار في إعادة الأمور لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77، ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت هذه المرة للفريق اللندني بنتيجة 3-2، وسط خيبة أمل كبيرة لجماهير ليفربول.

هذه الخسارة أضافت صفحة جديدة إلى سجل النهائيات التي لم تبتسم لمحمد صلاح مع ليفربول. فمنذ انضمامه إلى النادي في صيف 2017، خاض صلاح 13 مباراة نهائية في مختلف البطولات، تمكن خلالها من التتويج بـ 7 ألقاب، بينما خسر 6 نهائيات.

جاءت أولى إخفاقاته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد، ثم تكررت أمام نفس الفريق في نسخة 2022.

كما فقد لقب درع الاتحاد في مناسبتين عامي 2019 و2020 أمام مانشستر سيتي وأرسنال على التوالي.

وفي عام 2025، شهد صلاح موسمًا مخيبًا على صعيد النهائيات بخسارته أمام نيوكاسل يونايتد في إحدى البطولات، واليوم أمام كريستال بالاس.

ألقاب محمد صلاح مع ليفربول

رغم هذه الإخفاقات، يظل رصيد محمد صلاح من البطولات مع ليفربول حافلًا بالإنجازات، إذ توج بـ دوري أبطال أوروبا 2019، وكأس السوبر الأوروبي 2020، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2022، وكأس العالم للأندية 2020، إضافة إلى كأس الرابطة الإنجليزية في موسمي 2022 و2024، وأخيرًا درع الاتحاد الخيرية 2023.

ومع استمرار مسيرته في الملاعب الإنجليزية، يبقى صلاح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ النادي، وإن كان الحظ قد عانده في بعض المحطات الحاسمة.