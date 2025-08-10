الرياضة

جهاز منتخب مصر في مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة

أحمد جودة - القاهرة - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن في مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة المقامة باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الأولى للدوري.


وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن توزيع مباريات الموسم الحالي لمتابعة اللاعبين استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر والذي يتخلله مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولة السابعه والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.
 

