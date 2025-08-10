نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوسيه ريبيرو يبلغ محمد يوسف رسالة هامة بشأن لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور مفاجئ داخل جدران القلعة الحمراء، كشف الإعلامي أحمد حسن عن رسالة صادمة وجّهها الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، مساء اليوم الأحد.

وأوضح أحمد حسن، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن ريبيرو أجرى قبل أيام قليلة جلسة خاصة مع محمد يوسف، أبلغه خلالها بعدم رضاه عن مستوى عدد من لاعبي الفريق، مع تركيزه على العناصر الأجنبية التي يرى أنها لم تقدم الإضافة المطلوبة منذ انطلاق الموسم.

وأشار حسن إلى أن هذه التصريحات من المدرب الإسباني قد تُشعل الجدل داخل أروقة النادي، خاصة أنها تأتي في وقت حساس مع بداية مشوار الفريق في الدوري المصري الممتاز، حيث تعوّل الإدارة والجماهير على تحقيق انطلاقة قوية نحو الحفاظ على الصدارة والمنافسة على كافة البطولات.

ومن ناحية أخرى، كانت مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت، التي أُقيمت مساء أمس الأحد على أرضية استاد القاهرة الدولي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. النتيجة جاءت مخيبة لآمال جماهير المارد الأحمر التي كانت تطمح في الفوز، خاصة مع الأداء غير المقنع في بعض فترات اللقاء.