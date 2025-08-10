نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس يتوج ببطولة كأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس، في التتويج ببطولة الدرع الخيرية، بعدما حقق الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

أحداث مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق ليفربول.

سجل في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، اللاعب هوجو إيكتيكي مهاجم ليفربول هدف التقدم في شباك كريستال بالاس.

ثم أحرز جون فيليب ماتيتا هدف التعادل لصالح كريستال في الدقيقة 17 عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن جيرمي فريمبونج لاعب فريق ليفربول من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 21 بأسيست من سوبوسلاي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق ليفربول على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك اللاعب إسماعيلا سار هدف التعادل الثاني لصالح كريستال بالاس، في الدقيقة 77.

ثم اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، ليفوز كريستال بالاس على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.