نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس الدرع الخيرية.. ليفربول يتعادل إيجابيا مع كريستال بالاس وركلات الترجيح تحسم الفائز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره كريستال بالاس، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية.

سجل في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، اللاعب هوجو إيكتيكي مهاجم ليفربول هدف التقدم في شباك كريستال بالاس.

ثم أحرز جون فيليب ماتيتا هدف التعادل لصالح كريستال في الدقيقة 17 عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن جيرمي فريمبونج لاعب فريق ليفربول من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 21 بأسيست من سوبوسلاي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق ليفربول على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك اللاعب إسماعيلا سار هدف التعادل الثاني لصالح كريستال بالاس، في الدقيقة 77.

