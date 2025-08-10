الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل مع مودرن سبورت بالدوري المصري

القاهرة ـ أ.ف.ب: استهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل 2-2 مع مضيفه مودرن سبورت ضمن المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم على ستاد القاهرة الدولي. تقدم أحمد رضا (50) للأهلي وعادل حسام حسن (58) لمودرن سبورت قبل أن يتقدم علي الفيل (74) لمودرن وينقذ ياسين مرعي (79) الأهلي من فخ الخسارة لتنتهي المباراة بالتعادل.

دفع مدرب الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو بالوافدين الجدد ياسين مرعي ومحمد شكري والتونسي محمد علي بن رمضان وأحمد سيد «زيزو» ومحمود حسن «تريزيغيه» ومحمد شريف منذ بداية المباراة، كما بدأ بالحارس مصطفى شوبير بدلاً من قائد الفريق محمد الشناوي.

لم يشهد الشوط الأول أي فرص حقيقية وسط لجوء لاعبي مودرن سبورت للتكتل الدفاعي حتى الدقيقة 43 حين مرر مرعي الكرة إلى تريزيغيه الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأت مرمى محمد أبو جبل بقليل. وفي الوقت بدل الضائع ومن هجمة مرتدة حاول مهاجم مودرن سبورت الكاميروني أرنولد إيبا مغالطة مصطفى شوبير لكن كرته ابتعدت عن المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني دفع ريبيرو بطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد بدلاً من محمد مجدي «أفشه» ومحمد شكري. وفي الدقيقة 50 أرسل زيزو كرة عرضية من ركلة ركنية قابلها أحمد رضا برأسية متقنة سكنت الشباك لتعلن تقدم الأهلي. وكاد زيزو يضاعف النتيجة بعدها بدقيقتين حين تسلم عرضية فؤاد وسدد كرة قوية تصدى لها أبو جبل. وفي الدقيقة 58 مرر البديل الجزائري آدم رجم الكرة إلى حسام حسن الذي سدد كرة سكنت مرمى شوبير واحتسبها الحكم تسللا قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد وتؤكد صحة الهدف.

وعاد ريبيرو ليدفع بالمغربي أشرف بن شرقي وأحمد نبيل «كوكا» بدلا من تريزيغيه وأحمد رضا في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 74 ومن ركلة ركنية أرسل رشاد المتولي كرة عرضية ارتقى لها المدافع علي الفيل برأسية قوية سكنت شباك شوبير ليعلن تقدم مودرن بالهدف الثاني.

ودخل السلوفيني نيتس غراديشار بدلا من محمد شريف. وفي الدقيقة 79 أرسل زيزو كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة قابلها مرعي برأسية رائعة سكنت مرمى أبو جبل ليستعيد التعادل للأهلي.

وفي الدقيقة 85 عاد زيزو ليرسل كرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى قابلها محمد علي بن رمضان برأسية قوية لكن الكرة ارتدت من العارضة لتنتهي المباراة بتعادل مخيب لحامل اللقب في الجولة الأولى.

وفي إطار الجولة ذاتها، تغلب زد على مضيفه المقاولون العرب 2-0 بملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، فيما تعادل سموحة مع ضيفه طلائع الجيش 1-1 بالإسكندرية، فيما تعادل الإسماعيلي سلبا مع ضيفه بتروجيت بالإسماعيلية.