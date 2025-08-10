10 فرق فـي بطولة فريق حسيفين الكروية للمراحل السنية بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: انطلقت منافسات بطولة فريق حسيفين الكروية التابع لنادي السلام للفرق الأهلية للمراحل السنية تحت سن ( 15) سنة بمشاركة (10 فرق تم توزيعها إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى فرق حسيفين الفريق المنظم وخضراوين ومرير المطاريش والتعاون والساحل فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الخليج وغضفان والنصر وابوبقرة وحميراء - رعى حفل افتتاح البطولة سليمان بن علي بن محمد البلوشي بحضور جمع من الرياضيين وقد أسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى عن فوز فريق حسيفين على خضراوين بهدف احرزه اللاعب محمد عبدالله البلوشي واستحق فريق التعاون الثلاث نقاط بعد فوزه على فريق مرير المطاريش بهدف احرزه حمد عبدالله العبري وتفوق فريق غضفان على الخليج بهدف احرزه عبدالعزيز المعمري وحقق فريق النصر فوزا كبيرا على فريق حميراء بثلاثية نظيفة احرزها كل من حمدان البلوشي وإبراهيم البلوشي أدار مباريات البطولة حكام معتمدون من إدارة النادي.

