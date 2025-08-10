محمد صلاح ينتقد «ويفا» فـي نعيه للفلسطيني العبيد: «قولوا لنا كيف مات؟»

لندن ـ أ.ف.ب: انتقد النجم المصري لليفربول الإنجليزي محمد صلاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في نعيه للاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد الملقب بـ»بيليه فسلطين»، لأنه لم يذكر كيف قُتِل الأخير برصاص الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.

وقُتل العبيد (41 عاما) الأربعاء بعدما «استهدفت القوات الإسرائيلية أشخاصا ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة»، بحسب ما أفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيانه.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على «أكس» نعيا لعبيد، قال فيه «وداعا لسليمان العبيد +بيليه الفلسطيني+. موهبة منحت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات».

وأعاد صلاح نشر ما كتبه الاتحاد القاري، مرفقا المنشور بتساؤل انتقادي «هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟».

وخاض العبيد الذي كان نجما بارزا في صفوف نادي خدمات الشاطئ، 24 مباراة دولية بحسب الاتحاد الفلسطيني للعبة الذي أضاف «خلال مسيرته الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله أحد ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية».

ودافع لاعب الوسط عن ألوان فريق مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأحرز معه لقب الدوري في موسم 2010-2011، وكان يسكن في غزة منذ عام 2010 وهو متزوج ولديه خمسة أطفال. وفي أكتوبر 2023، دعا صلاح «قادة العالم إلى التكاتف» للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة «لمنع المزيد من المذابح بحق الأرواح البريئة». منذ اندلاع الحرب في غزة على خلفية الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، قُتل 662 شخصا من قطاع الرياضة، من بينهم 321 من العاملين في كرة القدم، بحسب الاتحاد الفلسطيني للعبة.

أدى هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023 والذي أشعل الحرب، إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية مدمّرة في قطاع غزة تسبّبت بمقتل أكثر من 61369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبر الأمم المتحدة معطياتها موثوقة.

ويستعد صلاح الذي توج الموسم الماضي هدافا للدوري الإنكليزي الممتاز خلال مشوار فريقه نحو اللقب العشرين القياسي، لخوض مباراة درع المجتمع ضد كريستال بالاس في وقت لاحق الأحد على ملعب «ويمبلي» في لندن.