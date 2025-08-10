نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديًا.. تشيلسي يقسو على ميلان برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة الودية التي جمعت بين تشيلسي الإنجليزي وإيه سي ميلان الإيطالي، بفوز البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ارضية ملعب ستامفوردج بريدج، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

نتيجة مواجهة تشيلسي وميلان

تمكن تشيلسي من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول عن طريق أندريه كوبيس مدافع ميلان بالخطأ في مرماه.

ثم أضاف البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني لصالح البلوز في الدقيقة 8، بعد صناعة مميزة من نيتو.

وأشهر حكم اللقاء ميشيال سبالري البطاقة الحمراء في وجه المدافع الروماني أندريه كوبيس في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 سجل الإنجليزي ليام ديلاب الهدف الثالث لصالح تشيلسي من ركلة جزاء.

وقلص ميلان الإيطالي النتيجة في الدقيقة 70، وسجل هدفه الوحيد عن طريق لاعبه الفرنسي يوسف فوفانا، بعد تمريرة متقنة من سالماكرز.

وقبل نهاية المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 90، عاد المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والرابع لفريقه البلوز، بعد تمريرة من سانتوس.