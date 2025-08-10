نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم مؤثر لديوجو جوتا في ويمبلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حظي البرتغالي الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا بتكريم مؤثر في ملعب ويمبلي، قبل مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس، اليوم الأحد.

توفي ديوجو جوتا في حادث سيارة مع شقيقه أندريه سيلفا في إسبانيا 3 يوليو (تموز) الماضي، وتم تكريمهما بوضع أكاليل من الزهور على أرض الملعب والوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة بين الناديين الإنجليزيين.



وأدى مشجعو ليفربول تحية حارة للنجم الراحل بهتاف حماسي لأغنية "لن تمشي وحدك أبدًا" أثناء إخراج أكاليل الزهور، رافعين لافتة بيضاء كتب عليها "ديوغو جوتا" وتحمل صورة المهاجم ورقم 20، الذي كان يرتديه مع الفريق الأحمر.

ووضع الويلزي إيان راش، أسطورة ليفربول، وستيف بارياش، رئيس كريستال بالاس، وديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أكاليل الزهور في مدرجات ليفربول، وأعرب مشجعو الناديين عن تقديرهم، بينما تم عرض صور الشقيقين الراحلين على الشاشات الكبيرة داخل الملعب.

وقاطعت قلة من مشجعي كريستال بالاس لحظة الصمت، مما أثار رد فعل قوية في الطرف الآخر من الملعب، بالإضافة إلى مشجعين آخرين للفريق الملقب بـ "النسور"، الذين حاولوا إسكات من لم يحترموا التكريم، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا.

يذكر أن ليفربول يخوض المباراة بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه الموسم الماضي، بينما يخوض كريستال بالاس اللقاء، عقب تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة الموسم الفائت أيضًا.