ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا بقبل أيام من بداية الدوري الإسباني

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأحد، عن تعرض لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا لإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن، وذلك خلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق على ملاعب النادي في مدينة "فالديبيباس" الرياضية.

وجاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي نشره النادي الملكي على موقعه الإلكتروني، حيث أوضح أن الطاقم الطبي أجرى فحوصات دقيقة للاعب هذا الصباح، وأسفرت النتائج عن تشخيص إصابته بـ التواء في مفصل الكاحل الأيمن، دون أن يحدد البيان المدة المتوقعة لغيابه، تاركًا الأمر لتقييم تطور حالته خلال الأيام المقبلة.

حسب ما نقلته صحيفة ذا أثلتيك البريطانية، فإن كامافينجا تعرض للإصابة أثناء إحدى التدخلات خلال التمارين، وهو ما أثار القلق داخل الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خاصة وأن الفريق يستعد لخوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وتشير التقارير إلى وجود شكوك حقيقية حول إمكانية لحاق اللاعب بمباراة الافتتاح، إذ يحتاج للتعافي التام قبل العودة للمشاركة في المباريات، لتجنب أي مضاعفات قد تؤثر عليه على المدى الطويل.

تأتي هذه الإصابة الجديدة بعد أشهر قليلة من معاناة كامافينجا من تمزق في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، والتي تعرض لها في المراحل الأخيرة من موسم 2024-2025.

وتسببت تلك الإصابة السابقة في غيابه عن آخر ست مباريات للفريق في الدوري الإسباني، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ما يجعل الجهاز الطبي أكثر حرصًا في التعامل مع حالته هذه المرة.