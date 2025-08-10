نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ بني سويف يتفقد سير فعاليات دورة المدربين للحصول على الرخصة "D" بالتعاون مع منطقة الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد "بلال حبش "نائب محافظ بني سويف،الدورة التدريبية التي ينظمها فرع الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريب وتأهيل المدربين للحصول على الرخصة الأفريقية "D"،وذلك في حضور المحاسب صلاح بدر مدير منطقة كرة القدم ببني سويف وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة والدكتور ابو الخير عبد التواب وكيل المديرية لإدارة الرياضة ومسؤولى مركز التنمية الشبابية ومسوؤلى فرع الاتحاد المصري لكرة القدم ببنى سويف

وتابع نائب المحافظ جانبًا من فعاليات الدورة التي يتم تنظميها خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس الجاري، بمركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ويشارك فيها 60 مدربًا، للحصول على شهادة الرخصة الأفريقية "D" لمزاولة مهنة التدريب الرياضي في مصر والدول العربية

من جهته أضاف "بدر" أن الدورة المدربين تستهدف تأهيل ورفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية وتطوير الجوانب العلمية والعملية للمدربين المشاركين، وإكسابهم المهارات والمعلومات في كيفية وضع برامج وخطط التدريب باستخدام أساليب علمية حديثة، والإطلاع على القوانين الجديدة والمستحدثة التي يقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومواكبة المستجدات في مجال التدريب.