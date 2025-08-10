نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة جديدة تبدأ.. سامي قمصان على بعد خطوة من الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب سامي قمصان، المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خوض مغامرة تدريبية جديدة خارج حدود الوطن، حيث بات على أعتاب قيادة أحد الأندية في الدوريات الخليجية مع انطلاق الموسم الكروي المقبل.

وفي تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي، كشف مصدر مقرب من المدرب أن قمصان تلقى عدة عروض من أندية خليجية تسعى للاستفادة من خبراته، بعد مشوار طويل داخل جدران القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن المدرب تلقى أيضًا عروضًا من أندية بالدوري المصري عقب رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وقبل انطلاق كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في شهري يونيو ويوليو.

وأضاف أن قمصان أصبح قريبًا من حسم وجهته الجديدة في الخليج، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والشخصية، استعدادًا لبدء تحدٍ تدريبي بطموحات كبيرة.

