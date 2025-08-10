نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لياو يقود تشكيل ميلان لمواجهة تشيلسي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ماسيميليانو أليجري مدرب إيه سي ميلان الإيطالي عن تشكيل الفريق استعدادًا لخوض المواجهة الودية أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2025-26.

ميلان يواجه تشيلسي وديًا

ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، المباراة الودية النارية بين تشيلسي وميلان، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسادسة بتوقيت عمان والإمارات.

وكان قد تعادل إيه سي ميلان مساء أمس أمام نظيره ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب أفيفا.

لياو يقود تشكيل ميلان لمواجهة تشيلسي

وجاء تشكيل ميلان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: مايك ماينان.

▪︎خط الدفاع: تيراكيانو - توموري - راسي - بارتيساخي.

▪︎خط الوسط: موسى - كوبيس - فوفانا.

▪︎خط الهجوم: - لوفتس شيك - لياو - سالماكرز.

القنوات الناقلة لمواجهة تشيلسي وميلان

يمكنكم مشاهدة المباراة الودية بين تشيلسي وميلان، من خلال منصة dazn tv البريطانية الشهيرة، عبر الإنترنت بشكل حصري ومجاني، وهي الناقل الحصري للقمة الأوروبية والتي ستقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.