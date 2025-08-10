نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريسكا يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي، تشكيل الفريق استعدادًا لخوض المواجهة الودية أمام نظيره إيه سي ميلان الإيطالي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2025-26.

ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، المباراة الودية النارية بين تشيلسي وميلان، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسادسة بتوقيت عمان والإمارات.

وحيث تعد مواجهة ميلان هي الثانية والأخيرة لفريق تشيلسي قبل بداية منافسات مسابقة البريميرليج، وكان قد حقق البلوز الفوز على باير ليفركوزن الألماني مساء الجمعة الماضي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء تشكيل تشيلسي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سانشيز.

▪︎خط الدفاع: كوكوريا - تشالوباه - توسين - جيمس.

▪︎خط الوسط: كايسيدو - انزو - جيتنز.

▪︎خط الهجوم: بالمر - نيتو- جواو بيدرو.

القنوات الناقلة لمواجهة تشيلسي وميلان

يمكنكم مشاهدة المباراة الودية بين تشيلسي وميلان، من خلال منصة dazn tv البريطانية الشهيرة، عبر الإنترنت بشكل حصري ومجاني، وهي الناقل الحصري للقمة الأوروبية والتي ستقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

