مودرن سبورت عن احتفال حسام حسن: جمهور الاهلي "سبه" بعد تسجيل الهدف

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد ثابت صاروخ المدرب العام لفريق مودرن سبورت، أن حسام حسن لم يقصد الإساءة إلى جمهور الأهلي عقب إحرازه هدفا في مباراة الأمس.

وقال صاروخ في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حسام حسن كان غاضب من عدم احتساب الهدف، ولكن بعد احتساب الهدف احتفل بشكل طبيعي ولكن جمهور الأهلي “سب” اللاعب

وأضاف: مجدي عبد العاطي طالب اللاعبين بالحفاظ على الهدوء حتى حال تلقي أي هدف منذ البداية، ومجدي عبد العاطي يقوم بتمرين لاعبي مودرن اللاعبين يوميا على الكرات الثابتة،

وتابع: كنا نتوقع مشاركة ديانج منذ البداية، وبن شرقي لاعب خطير وتوقعنا مشاركته وسهل من مهمة مودرن أمام الأهلي ولو امتلكت فريق مثل الأهلي في الوقت الحالي هدغدغ الدنيا

وواصل: القرعة لم تكن في صالحنا بسبب صعوبة المباريات التي نخوضها في البدايات، الأهلي أقوى اسكواد في إفريقيا، وقدمنا مباراة قوية للغاية أمامه والحمدلله وبشكر اللاعبين، واسكواد الأهلي مفيهوش غلطة حاليا، وأغلقنا على مفاتيح لعب الأهلي

وأختتم: أغلقنا المساحات حتى لا نتيح لتريزيجيه وزيزو من أجل تشكل خطورة، وكنا نعلم أن الأهلي سيبدأ المباراة بمنتهى الشراسة، وزيزو لاعب كبير وأغلقنا خطورته لأننا نعلم أنه لاعب يسطتيع المرور من أي لاعب