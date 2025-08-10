نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية 2025.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب "ويمبلي" مباراة كأس الدرع الخيرية نسخة 2025، بين فريقي ليفربول وكريستال بالاس مساء اليوم الأحد.

وستنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جونز، سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

الهجوم: هوجو إيكتيكي.