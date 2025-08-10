نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر السيد: ريييرو معندوش الكفاءة العالية لقيادة انسجام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن مواجهتي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، والأهلي أمام مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامجلعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الزمالك قدم مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ويانيك فيريرا هو رجل المباراة من وجهة نظري.

وأضاف السيد: آدم كايد مازال يحتاج للوقت حتي تظهر بصماته مع الزمالك، ولكن أثق أنه سيقدم أداءا مميزا مع الزمالك واضح أنه يمتلك إمكانيات مميزة.

وعن مباراة الأهلي ومودرن سبورت، أكد نادر السيد، أن الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي لم يصل للتجانس الكامل رغم تواجده قبل انطلاق كأس العالم مع الأحمر

وواصل: من وجهة نظري أرى أن ريييرو معندوش الكفاءة العالية لقيادة انسجام الاهلي بسبب كثرة النجوم التي يمتلكها المارد الاحمر.

وأختتم نادر السيد تصريحاته قائلا: أحمد زيزو وياسين مرعي الأفضل في مواجهة الاهلي خلال مواجهة مودرن سبورت أمس.

