مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية علي الفريق بمواجهة الاهلي في افتتاح الدوري

تحدث محد ثابت صاروخ المدرب العام لفريق مودرن سبورت، على تعادل فريقه أمام الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وقال صاروخ في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: القرعة لم تكن في صالحنا بسبب صعوبة المباريات التي نخوضها في البدايات

وأضاف: الأهلي أقوى اسكواد في إفريقيا، وقدمنا مباراة قوية للغاية أمامه والحمدلله وبشكر اللاعبين، واسكواد الأهلي مفيهوش غلطة حاليا، وأغلقنا على مفاتيح لعب الأهلي

وتابع: أغلقنا المساحات حتى لا نتيح لتريزيجيه وزيزو من أجل تشكل خطورة، وكنا نعلم أن الأهلي سيبدأ المباراة بمنتهى الشراسة، وزيزو لاعب كبير وأغلقنا خطورته لأننا نعلم أنه لاعب يستطيع المرور من أي لاعب

