ثابت صاروخ: عدم مشاركة ديانج وتاخر الدفع ب " بن شرقي " سهل مهمة مودرن أمام اللأهلي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى محمد ثابت صاروخ المدرب العام لفريق مودرن سبورت، اندهاشه من عدم مشاركة المالي أليو ديانج لاعب الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس أمام مودرن سبورت.

وقال صاروخ في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: وكنا نتوقع مشاركة ديانج منذ البداية، فهو قوي جدا في منتصف الملعب ويجيد التحول الهجومي.

وأضاف: أشرف بن شرقي لاعب خطير وتوقعنا مشاركته، لأنه قادر يفك أي تكتل دفاعي وعدم مشاركته سهل من مهمة مودرن أمام الأهلي

وأردف: لو امتلكت فريق مثل الأهلي في الوقت الحالي هدغدغ الدنيا، الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز، ولا ينقصه أي مركز.

وواصل: مجدي عبد العاطي طالب اللاعبين بالحفاظ على الهدوء حتى حال تلقي أي هدف منذ البداية، ومجدي عبد العاطي يقوم بالتمرين اللاعبين يوميا على الكرات الثابتة،

وأختتم محمد ثابت صاروخ تصريحاته قائلا: حسام حسن احتفل بالهدف ولكن لم يضايق جمهور الأهلي ولكن جمهور الأهلي هاجم اللاعب عقب إحراز الهدف وقام بسبه.

