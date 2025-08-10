نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي في قلق مع ريبيرو.. وعلى الإدارة التدخل السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إنتقد الإعلامي محمد شبانة الإدارة الفنية للإسباني ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي خلال مباراة مودرن سبورت.

شبانة: الأهلي في قلق مع ريبيرو.. وعلى الإدارة التدخل السريع

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ريبيرو ارتكب أخطاء كبيرة في تشكيلة الفريق ابرزها الاحتفاظ بالمالي إليو ديانج على مقاعد البدلاء طوال المباراة مفضلا الاعتماد على أفشة البعيد تماما عن مستواه.

واضاف شبانة أن شخصية ريبيرو تدعو للقلق مع الأهلي وهو ما ظهر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي والذي رأي من خلاله ان التعادل أمر جيد.

وطالب شبانة إدارة الأهلي بالتدخل السريع.

