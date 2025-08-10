نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورنموث يدعم صفوفه بصفقة دفاعية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى بورنموث الإنجليزي اتفاقه مع ليل الفرنسي على ضم المدافع بافودي دياكيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بورنموث بصدد الإعلان عن ضم الفرنسي دياكيتي

وينتهي عقد الفرنسي بافودي دياكيتي مع فريقه ليل في يونيو 2028، إلا أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وتحديدًا إلى بورنموث هي من حسمت الصفقة.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن النادٍ الإنجليزي أتم اتفاقه مع ليل على ضم المدافع الفرنسي بمقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إمتيازات وحوافز.

ومن المنتظر، أن يصل بافودي دياكيتي إلى لندن خلال الساعات القادمة للخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف بورنموث، وإكمال انتقاله الدائم قادمًا من الدوري الفرنسي.

وسيوقع المدافع الفرنسي عقدًا مع بورنموث لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030، وذلك ضمن تدعيمات الفريق الإنجليزي استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وانتقل الفرنسي دياكيتي إلى ليل في صيف 2022 قادمًا من تولوز بمقابل 3 ملايين يورو.

وخاض المدافع الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا مع فريقه ليل خلال الموسم المنصرم، 48 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

وعلى صعيد آخر، يستعد بورنموث لخوض مواجهة نارية أمام ليفربول في أولى جولات الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة القادم الموافق 15 أغسطس 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

