ميلان يخطط لخطف جيوفاني ليوني من بين أنياب إنتر وليفربول

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن نادي إيه سي ميلان يخطط للدخول في سباق شرس مع غريمه التقليدي إنتر ميلان، بالإضافة إلى نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع قلب الدفاع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني، لاعب نادي بارما.

يبلغ ليوني من العمر 18 عامًا فقط، لكنه أثبت موهبته الكبيرة كلاعب مدافع مركز، حيث يتمتع بقوة بدنية وقراءة جيدة للعب، مما جعل أندية كبرى تراقب تطوره عن كثب. ميلان يضعه كخيار استراتيجي طويل الأمد لتعزيز خط دفاع الفريق، خصوصًا في ظل سعي النادي لاستعادة أمجاده الأوروبية.

التنافس مع إنتر على ضم ليوني يضيف بعدًا مثيرًا للميركاتو الإيطالي، بينما تدخل ليفربول السباق في محاولة لتعزيز دفاعاته بعد رحيل بعض اللاعبين الأساسيين. من المتوقع أن تكون المفاوضات مع بارما معقدة، خاصة وأن النادي الإيطالي يرغب في الحفاظ على أحد أبرز مواهبه.