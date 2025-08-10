نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يجهز عرضًا لضم جناح بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يستعد لتقديم عرض رسمي بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو (نحو 26 مليون جنيه إسترليني) لضم الجناح الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر السعودي يجهز عرضًا لضم جناح بايرن ميونخ

ووفقًا للصحفي الموثوق فلوريان بليتنبرغ، فإن النادي السعودي يهدف إلى تدعيم صفوفه بلاعب يمتاز بالسرعة والمهارة الفنية في خط الهجوم، ليكون إضافة قوية تعزز من قدرات الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

كينغسلي كومان، البالغ من العمر 29 عامًا، لعب دورًا مهمًا مع بايرن ميونخ على مدى المواسم الماضية، حيث ساهم بأهداف حاسمة وتميز بأسلوب لعبه الهجومي المتميز، لكنه بات مطروحًا للبيع في ظل تجديد بايرن لمشروع الفريق وخطة تقليص الأجور.

يأتي اهتمام النصر بكومان في إطار استراتيجية النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين على مستوى عالٍ، والارتقاء بمستوى الفريق للمنافسة بقوة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في المفاوضات بين الطرفين، مع متابعة حثيثة من جماهير النصر التي تترقب تدعيمات قوية للموسم الجديد.