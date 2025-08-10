نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم نانت الفرنسي يثير اهتمام 3 أندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن اللاعب الفرنسي الشاب ماثيس أبلاين، مهاجم نادي نانت البالغ من العمر 22 عامًا، بات محط أنظار عدة أندية أبرزها باريس إف سي الفرنسي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، ونادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

نجم نانت الفرنسي يثير اهتمام 3 أندية

أبلاين قدم أداءً مميزًا مع نانت خلال الفترة الماضية، مما جعله هدفًا لمجموعة من الأندية التي تسعى لتعزيز هجومها بلاعب شاب موهوب يمتلك قدرات تهديفية عالية.

المفاوضات مع الأندية المهتمة ما تزال في مراحلها الأولى، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في مستقبل اللاعب.