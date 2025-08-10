نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سندرلاند الصاعد حديثًا يقترب من ضم المدافع الباراجواياني عمر ألدرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة The Sun البريطانية أن نادي سندرلاند، الذي عاد مؤخرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يوشك على إبرام صفقة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع الباراغواياني عمر ألدرتي، 28 عامًا، من نادي خيتافي الإسباني.

سندرلاند الصاعد حديثًا يقترب من ضم المدافع الباراجواياني عمر ألدرتي

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة سندرلاند لتعزيز دفاعه استعدادًا لموسم جديد مليء بالتحديات في البريميرليغ.

المفاوضات تسير بشكل إيجابي مع توقع الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.