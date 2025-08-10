نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برينتفورد يفتح باب المفاوضات مع بورنموث لضم الجناح البوركيني دانغو أواتارا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن نادي برينتفورد أجرى محادثات أولية مع نادي بورنموث بشأن التعاقد مع الجناح البوركيني الشاب دانغو أواتارا، البالغ من العمر 23 عامًا.

برينتفورد يسعى لتعزيز خط هجومه بلاعب يتمتع بالسرعة والمهارة في اختراق الدفاعات، وهو ما يجده في أواتارا الذي قدم أداءً مميزًا مع بورنموث خلال الموسم الماضي.

المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، ومن المتوقع أن تتطور خلال الأيام القادمة مع رغبة الطرفين في إتمام الصفقة.