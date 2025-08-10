نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يواصل المفاوضات مع لايبزيج لضم نجم وسط هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي تشيلسي لا يزال في محادثات متقدمة مع نادي آر بي لايبزيغ بشأن التعاقد مع اللاعب الهولندي الشاب زافي سيمونز، البالغ من العمر 22 عامًا.

تشيلسي يسعى لتعزيز وسط ملعبه بلاعب مميز يمتلك القدرة على التحكم في إيقاع اللعب وصناعة الفرص، وهو ما يراه في سيمونز الذي قدم أداءً لافتًا في الدوري الألماني.

المفاوضات مستمرة وسط تفاؤل كبير بإتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.