دومينيك كالفرت لوين يقرر إدارة مستقبله بنفسه ويستهدف الانتقال إلى مانشستر يونايتد

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة The Sun أن المهاجم الإنجليزي السابق دومينيك كالفرت-لوين، البالغ من العمر 28 عامًا، قد أنهى تعاقده مع وكيله وممثله، ليبدأ بنفسه مفاوضاته بشأن مستقبله الكروي.

ويأتي هذا القرار في ظل رغبة اللاعب القوية في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بعد رحيله عن إيفرتون بنهاية الموسم الماضي.

كالفرت-لوين يأمل في استغلال هذه الخطوة لتسريع المفاوضات وتحقيق حلم اللعب في أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، والانضمام إلى مشروع مدرب الشياطين الحمر روبن أموريم.