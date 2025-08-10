نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يصعد مفاوضاته مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع الأرجنتيني جارناتشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحيفة The Athletic أن نادي تشيلسي قد كثف محادثاته مع مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع الجناح الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو، البالغ من العمر 21 عامًا.

تشيلسي يصعد مفاوضاته مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع الأرجنتيني جارناتشو

غارناتشو، الذي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأرجنتينية والأوروبية، جذب اهتمام عدد من الأندية الكبرى بفضل سرعته ومهاراته العالية وقدرته على إحداث الفارق في الجبهة الهجومية.

تشيلسي يسعى لتعزيز خياراته الهجومية استعدادًا للموسم المقبل، وقدّم عرضًا مبدئيًا لضم اللاعب، فيما ما تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين وسط توقعات بحسم الصفقة خلال الأيام القادمة.