نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع مارك جيهي في حال خروجه من كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية أن نادي ليفربول هو المرشح الأبرز للتعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك غيهي، لاعب كريستال بالاس، في حال قرر النادي اللندني بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

غيهي، البالغ من العمر 25 عامًا، قدم مستويات قوية في الموسم الماضي، ولفت الأنظار بشكل كبير خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا في يورو 2024، مما جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، أبرزها ليفربول الذي يسعى لتعزيز خط دفاعه استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت.

ورغم عدم وجود عرض رسمي حتى الآن، فإن أجواء سوق الانتقالات تشير إلى أن رحيل غيهي محتمل هذا الصيف، خاصة إذا تلقى كريستال بالاس عرضًا مناسبًا من الناحية المالية.

ليفربول يضع غيهي كخيار استراتيجي طويل الأمد، لما يتمتع به من سرعة، وهدوء في بناء اللعب، وقدرة على شغل مركز قلب الدفاع الأيسر، وهو ما يتماشى مع أسلوب لعب الفريق في السنوات الأخيرة.