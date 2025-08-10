نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يغازل هولاند.. والدنماركي يرفض الرحيل عن أولد ترافورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ميلان محادثات مع وسطاء لبحث إمكانية التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هولاند، لاعب مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية، وفقًا لما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

ميلان يغازل هولاند.. والدنماركي يرفض الرحيل عن أولد ترافورد

ورغم اهتمام الروسونيري بضم اللاعب صاحب الـ21 عامًا، فإن هولاند أبدى تمسكه بالبقاء في مانشستر يونايتد، مؤكدًا رغبته في مواصلة التطور داخل "أولد ترافورد" وتثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية للمدرب إريك تين هاغ.

هولاند، الذي انضم إلى يونايتد في صيف 2023 مقابل نحو 72 مليون يورو قادمًا من أتالانتا، قدم أداءً متباينًا في موسمه الأول، لكنه أظهر لمحات واعدة، خصوصًا في دوري أبطال أوروبا.

هذا الرفض يضع ميلان في موقف البحث مجددًا عن مهاجم جديد بعد رحيل أوليفييه جيرو، فيما يعتبر تمسك هويبلوند بالبقاء إشارة إيجابية لجماهير يونايتد مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.