نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يحسم صفقة الدفاع.. نجم ميلان يقترب من البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة Daily Mail البريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد توصل إلى اتفاق رسمي مع إي سي ميلان الإيطالي للتعاقد مع المدافع الألماني مالك ثياو، البالغ من العمر 24 عامًا، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 40 مليون يورو (34.6 مليون جنيه إسترليني).

نيوكاسل يحسم صفقة الدفاع.. نجم ميلان يقترب من البريميرليج

ويُنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإعلان الصفقة رسميًا، ليكون أول تدعيم كبير لدفاع "الماكبايز" هذا الصيف.

ثياو، الذي يتمتع ببنية جسدية قوية وأداء ثابت في الكرات الهوائية، قدم مستويات مميزة مع ميلان في دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي، ما جذب أنظار عدد من الأندية، لكن نيوكاسل حسم السباق في ظل سعيه لتعزيز خطه الخلفي.

المدرب إيدي هاو يسعى لإعادة بناء المنظومة الدفاعية بعد موسم شهد تذبذبًا في الأداء الدفاعي، ويأمل أن يشكّل ثياو إضافة نوعية إلى جانب بوتمان وشير.