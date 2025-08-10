نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نيوكاسل يُغلق الباب أمام ليفربول: ألكسندر إيزاك ليس للبيع مهما كان الثمن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ نادي نيوكاسل يونايتد موقفًا صارمًا تجاه مستقبل مهاجمه السويدي المتألق ألكسندر إيزاك، بعد رفضه عرضًا ضخمًا من نادي ليفربول بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني، حسب صحيفة The Telegraph البريطانية.

النادي أبلغ اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، بشكل مباشر بأنه لن يُباع هذا الصيف تحت أي ظرف، وذلك في ظل تمسك المدرب إيدي هاو به كعنصر أساسي في مشروع الفريق الطموح محليًا وأوروبيًا.

ليفربول، الذي يسعى لتعزيز خطه الأمامي بعد رحيل محمد صلاح المتوقع في الصيف أو الذي يقترب من نهايته في أنفيلد، وضع إسحاق على رأس أولوياته، لكن إدارة نيوكاسل أغلقت الباب سريعًا أمام أي مفاوضات.

وكان إسحاق قد قدّم موسمًا لافتًا مع "الماكبايز"، حيث سجل أكثر من 20 هدفًا في جميع المسابقات، ما جعله أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، وهدفًا مغريًا لأندية الصف الأول.

رفض نيوكاسل لهذا العرض القياسي يؤكد عزم الإدارة على الحفاظ على العناصر الأساسية، والتمسك بمكانة النادي في مراكز المنافسة، رغم الضغوط المالية المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف.