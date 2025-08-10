نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفاوضات متقدمة".. إيفرتون يتحرك لضم جريليش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي إيفرتون أجرى محادثات متقدمة مع مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع النجم الإنجليزي جاك جريليش، البالغ من العمر 29 عامًا، على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

"مفاوضات متقدمة".. إيفرتون يتحرك لضم جريليش

وبحسب صحيفة The Times، فإن الصفقة المقترحة ستكلف نادي التوفيز نحو 12 مليون جنيه إسترليني لتغطية راتب اللاعب والمستحقات المرتبطة بالإعارة، في خطوة يراها النادي محاولة جادة لإعادة بناء الفريق تحت قيادة المدرب شون دايش.

جريليش، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية بلغت 100 مليون جنيه إسترليني في 2021، لم يتمكن من فرض نفسه كلاعب أساسي في تشكيل بيب غوارديولا خلال الموسم الماضي، مما فتح الباب أمام خروجه المؤقت بحثًا عن دقائق لعب منتظمة.

إدارة مانشستر سيتي منفتحة على إعارة اللاعب، لكنها تفضل أن يتحمل النادي المهتم جزءًا كبيرًا من راتبه المرتفع، وهو ما يبدو أن إيفرتون مستعد للقبول به.

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون جريليش أبرز صفقات إيفرتون هذا الصيف، ويُنتظر أن يشكّل إضافة قوية للخط الهجومي للفريق الباحث عن الاستقرار والابتعاد عن دوامة الهبوط التي عانى منها في المواسم الأخيرة.