نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطونيو روديجر يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل المؤشرات تدل على أن المدافع الألماني أنطونيو روديجر سيجدد عقده مع ريال مدريد، ليصبح أحدث الأسماء التي يمدد النادي الملكي ارتباطه بها في الفترة المقبلة. في أروقة مدينة فالديبيباس الرياضية، ما زال روديغر يُعتبر عنصرًا أساسيًا في خطط المدرب تشابي ألونسو، حيث يرى الجهاز الفني أنه لاعب محوري في أسلوب اللعب، رغم الإصابات والعمليات الجراحية التي تعرض لها مؤخرًا.

انضم روديجر إلى النادي صيف عام 2022 قادمًا ليكون أحد البدائل القوية إلى جانب دافيد ألابا وإيدير ميليتاو، لكن بعد ما يقرب من ثلاث سنوات أصبح المدافع الألماني أحد الركائز الأساسية في التشكيلة. ووفقًا للمصادر، فإن التجديد حتى يونيو 2027 بات مسألة وقت فقط، على أن تتم دراسة مستقبله كما هو معتاد مع اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر.

رغم تعافيه مؤخرًا من إصابة خضع بسببها لعملية جراحية بعد نهائي كأس الملك أمام برشلونة في إشبيلية، ووصول عروض مغرية من الدوري السعودي خلال الصيف، فإن النية واضحة داخل النادي: استمرار روديغر لسنوات مقبلة.

ملف التجديدات الأخرى

المصادر نفسها تؤكد أن الحارس تيبو كورتوا سيجدد لعام إضافي، بينما سيوقع غونزالو وماركو أسينسيو حتى 2030، إضافة إلى براهيم دياز الذي سيمدد عقده حتى العام نفسه. هذه الملفات تسير بسلاسة تحت إشراف فلورنتينو بيريز، بهدف إنهاء أغلب القضايا التعاقدية قبل نهاية 2025.

ألابا.. الاستثناء الوحيد

أما المدافع النمساوي دافيد ألابا فهو الحالة الوحيدة التي لا يخطط ريال مدريد لتجديد عقدها حاليًا، حيث سيُسمح له بإكمال عقده حتى صيف 2026، مع تقييم دوره وإمكانية استمراره لاحقًا وفقًا لمدى مساهمته في خطط ألونسو.