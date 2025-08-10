نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق في مانشستر سيتي.. ريال مدريد يطارد رودري واللاعب يتردد في تمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة مانشستر سيتي في دق ناقوس الخطر مع تزايد الشكوك حول مستقبل نجم خط الوسط الإسباني رودري، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي لم يحسم حتى الآن قراره بشأن تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027.

وبحسب صحيفة AS الإسبانية، فإن رودري، قائد منتخب إسبانيا، لا يزال يدرس مستقبله وسط اهتمام جاد من ريال مدريد، الذي يسعى لتعزيز خط الوسط هذا الصيف بعد رحيل توني كروس وتراجع دور لوكا مودريتش.

رودري يُعتبر من الأعمدة الأساسية في منظومة بيب غوارديولا، وقد لعب دورًا حاسمًا في تحقيق الثلاثية التاريخية موسم 2022-2023، إلا أن تأجيله لمحادثات التمديد أثار قلقًا متزايدًا داخل أروقة الاتحاد.

من جهته، يرى ريال مدريد في رودري "الخليفة المثالي" لقيادة وسط الميدان في الحقبة الجديدة، إلى جانب بيلينغهام وتشواميني، وقد بدأ بالفعل في مراقبة وضعه التعاقدي عن كثب.

ورغم أن عقد اللاعب يمتد حتى 2027، إلا أن عدم وضوح موقفه الحالي يفتح الباب أمام احتمالات انتقال مدوٍّ قد يشعل سوق الانتقالات الأوروبية هذا الصيف أو في صيف 2026 على أقصى تقدير.