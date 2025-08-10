نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير.. فريق المليار بخ.. فاشل من أول لمسة.. منعم الجديد.. كرة الشحاتين.. إحراج صلاح.. أزمة الشناوي.. بعد المعاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.



فريق المليار

جمهور الأهلي تعرض لصدمة بعد تعادل فريقه في أول مباراة بالدوري المصري هذا الموسم أمام مودرن، الذي أراه بالمناسبة أمرًا عاديًا، لكن بعض التعليقات عن فشل فريق المليار لمجرد تعادل "الدوري لسه بسم الله وياما هنشوف"

ريبيرو فاشل

فكرة تقييم اللاعب أو المدرب من أول لمسة قد تصدف مع من يقيم، فمع تعادل الأهلي علت أصوات من جمهور الأهلي نفسه أن المدير الفني ريبيرو فاشل "معقول الأهلي بعد كولر اختار مدرب فاشل! طب استنوا الراجل يلعب 10 مباريات كده"

منعم الجديد

من وقت احتراف محمد عبد المنعم ورحيله من دفاع الأهلي، والجمهور الأحمر "شايل طاجن سته" لكني أرى اليوم أن ياسين مرعي دفع جمهور الأهلي "يبلع ريقه" لاعب ممتاز قابل للتطور.

كرة الشحاتين

كرة القدم متعة، لكن متى نعرف أننا سنرى متعة في مباراة؟ عندما لا تقف الكرة “على الفاضي والمليان".. ما أراه من سقوط اللاعبين وتضييع وقت اللعب، يذكرني “كأننا نشحت المتعة”

إحراج صلاح

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، كتب عبر حسابه الرسمي "وداعًا سليمان العبيد، بيليه فلسطين، ومحمد صلاح رد: "هل يمكن أن تخبرنا كيف مات، وأين، ولماذا؟".. “الله ما صلاح له مواقف اهو.. خليهم يرتاحوا”

أزمة الشناوي

محمد الشناوي جلس احتياطيًا لشوبير في أول مباراة بالدوري، مما يعني “حاجات كتير”، الغريب الشناوي جلس بقميص اللاعبين ليس الحراس والأغرب إنه قال لو احتياطي همشي في يناير “طب ما تفرض نفسك ولا مبتعرفش؟”

بعد المعاش

انتهت مسيرة المخرج الكبير محمد نصر، بعد بلوغه سن المعاش، وبعد رحلة طويلة كأبرز مخرجي الإخراج الرياضي في مصر والعالم العربي أعتقد لا بد من الاستفادة منه بأي شكل حتى لو عملنا كورسات مستمرة “بلاش اللي يطلع معاش نرميه”

للتواصل مع الكاتب الصحفي مؤمن الجندي اضغط هنا