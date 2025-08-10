نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوكرة يتعاقد مع رضوان بركان من شبيبة القبائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي شبيبة القبائل وصيف دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، رحيل مهاجمه رضوان بركان، إلى نادي الوكرة القطري.

الوكرة يتعاقد مع رضوان بركان من شبيبة القبائل

لم يذكر شبيبة القبائل قيمة صفقة انتقال بركان، لكن نادي الوكرة كشف أنه وقع على عقد يمتد لأربعة مواسم.

وكان بركان ( 22 عامًا)، وقع على عقد جديد مع شبيبة القبائل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يتضمن شرطًا جزائيًا للرحيل بقيمة 650 ألف يورو، والحصول على قيمة 30 بالمائة من صفقة انتقاله إلى فريق آخر.

وربطت تقارير صحفية، بركان، بالانتقال إلى أوروبا، خاصة فرنسا وبلجيكا، قبل أن يستقر به المقام في نهاية المطاف بقطر، ليلتحق بذلك بزميله في منتخب المحليين عادل بولبينة، الذي كان انضم قبل أسابيع إلى نادي الدحيل، الذي يدربه جمال بلماضي، المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر.

