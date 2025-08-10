نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. النصر السعودي يضم مدافع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم النصر السعودي صفقة انتقال إينيجو مارتينيز قادمًا من برشلونة الإسباني، على الانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إينيجو مارتينيز ينتقل إلى النصر السعودي

ووقع الإسباني إينيجو مارتينيز عقدًا مع النادٍ السعودي لمدة موسم واحد، وتحديدًا حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن المدافع الإسباني المخضرم البالغ من العمر 34 عامًا سيتقاضى راتبًا سنويًا يتراوح بين 13 إلى 14 ملايين يورو.

وانتقل إينيجو مارتينيز إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من أتلتيك بيلباو في صفقة انتقال حر.

وقدم المدافع الإسباني موسمًا مميزًا مع النادي الكتالوني خلال العام المنصرم، حيث خاض 46 مباراة مع الفريق بكافة المسابقات، سجل 3 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

